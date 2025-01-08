У ніч на 8 січня, під час атаки ворожих дронів на Київську область, повітряна тривога тривала близько 7 годин.

Як повідомляє на Facebook-сторінці поліція Київської області, внаслідок падіння уламків збитої цілі є незначні пошкодження.

Як розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник, під час нічної атаки дронів в області прогриміли вибухи - працювала протиповітряна оборона.

На щастя, постраждалих серед населення або ж влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає.

"Внаслідок падіння уламків збитої цілі в одному з населених пунктів зафіксовано пошкодження приватного будинку та паркану. Пошкодження незначні. В будівлі посічено фасад та двері, вибито скління", - повідомив Калашник.

Як повідомили у Повітряних силах України, збито 41 БПЛА, 22 локаційно втрачені

У ніч на 8 січня 2025 року противник атакував 64-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Раніше повідомлялося, що на Вовчанському напрямку та в районі Липців у Харківській області Сили оборони України сковують російських окупантів та витягують їхній ресурс.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі.

На думку військового експерта, якщо зараз ми повністю виб'ємо росіян із цих двох районів Харківщини, то окупанти матимуть можливість зосередити ресурс, який вивільниться, на іншому напрямку чи на кількох одразу.

Останні новини:

Новий виклик для ЗСУ: експерт розповів, як російські дрони навчилися ухилятися від атак

Проблема номер один для ЗСУ: військовий експерт розповів, завдяки чому армія Росії просувається на фронті

Армія Росії атакує Україну угрупуванням понад 600 тисяч військових: експерт розповів про ключові напрямки на фронті