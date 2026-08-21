Дефіцит продуктів в Вінницькій області на цьому тлі може стати відчутнішим.

Дефіцит продуктів в Вінницькій області може посилитися через проблеми з аграрним виробництвом у Європі, де несприятлива погода вже впливає на врожайність оливок, зернових та овочевих культур, повідомляє Politeka.

Найбільше занепокоєння виробників викликає майбутній збір оливок у Греції, Італії та Португалії. Екстремальна спека, тривала посуха й масштабні пожежі завдали значної шкоди плантаціям.

Частину насаджень знищив вогонь. Вцілілі дерева також постраждали через дим, попіл та погіршення стану повітря.

Високі температури разом із нестачею вологи стримують розвиток плодів. Ослаблені рослини стають вразливішими до шкідників і захворювань, що додатково скорочує обсяг якісної сировини.

На цьому тлі виробничі витрати зростають, а доступної продукції стає менше. Така ситуація може призвести до нового підвищення вартості оливкової олії для оптових покупців і звичайних споживачів.

Після періоду відносної стабільності ціни знову демонструють висхідну динаміку. У Великій Британії літр extra virgin уже стабільно коштує понад 7 фунтів, що становить близько 425 грн.

Негода вплинула не лише на оливкові гаї. У Франції втрати врожаю моркви, цибулі та часнику можуть досягти 50%. В Іспанії прогнозований збір зернових скоротили з 24 млн до 18,5 млн тонн.

Проблеми виникли й у виноробних регіонах Франції. У Шампані, Бордо та Бургундії спека прискорює дозрівання винограду, а очікуваний обсяг збору може зменшитися приблизно на 10%.

Дефіцит продуктів в Вінницькій області на цьому тлі може стати відчутнішим, якщо скорочення європейського врожаю позначиться на постачанні та собівартості імпортних товарів.

Експерти побоюються, що подальші погодні аномалії здатні підтримати продовольчу інфляцію та створити додатковий тиск на споживчі ціни.

Джерело: agronews

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