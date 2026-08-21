Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області має різні умови.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області доступне одразу за кількома адресами, повідомляє Politeka.

Власники готові прийняти жінок, зокрема разом із дітьми, на період війни або тривале проживання.

Один із варіантів розташований у Жеребковому Ананьївського району. Власник приватного будинку пропонує окрему кімнату жінці, яка може приїхати разом із дитиною чи дітьми.

У будинку є вода та опалення. Поруч працюють необхідні об’єкти інфраструктури, зокрема дитячий садок і школа. Загалом доступно три місця.

В Одесі на проспекті Князя Володимира Великого готові прийняти самотню жінку пенсійного віку — від 60 до 70 років.

Для мешканки передбачена окрема кімната у трикімнатній квартирі. Господарі зазначають, що помешкання має необхідні умови для проживання. Також вони готові допомогти з оформленням статусу внутрішньо переміщеної особи.

Ще один варіант розташований на Бригадній в Одесі. Йдеться про приватний будинок, де для нової мешканки передбачена окрема кімната.

У помешканні є всі необхідні зручності. Власники готові поселити жінку віком до 55 років без орендної плати, однак очікують від неї невеликої допомоги літнім людям по господарству.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області має різні умови, тому перед переїздом варто заздалегідь уточнити строк проживання, побутові обов’язки та правила спільного користування оселею.

Зацікавленим українським переселенцям також рекомендують перевірити актуальність пропозиції перед домовленістю з власниками, оскільки вільні місця можуть швидко займати.

Джерело: Допомагай

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