На тлі цих змін подорожчання продуктів у Полтавській області може впливати на щоденні витрати мешканців регіону.

Подорожчання продуктів у Полтавській області за останній місяць торкнулося одразу кількох популярних позицій, повідомляє Politeka.

Найпомітніше змінилася вартість яловичини, тоді як борошно та кабачкова ікра додали в ціні менше.

Станом на 17 серпня кілограм пшеничного борошна «Хуторок» коштує в середньому 38,50 грн. У липні середній показник становив 35,88.

Є помітна різниця між торговельними мережами. У Megamarket за упаковку просять 38,50 грн. Середньомісячна вартість у Novus минулого місяця була нижчою — 33,26.

Зміна відбулася 9 серпня: після тривалого періоду на рівні 35,88 грн показник піднявся до 38,50. Загальний приріст від 17 липня склав 2,62.

Банка ікри з кабачків вагою 440 грамів нині обходиться у 109 грн. У липні середня позначка становила 104,50.

За наведеними даними, у Novus актуальна вартість продукту також дорівнює 109 гривень. Перехід на новий рівень відбувся наприкінці липня: з 29 числа цінник зріс зі 104 до 109.

Від початку досліджуваного періоду різниця склала 5 гривень.

Найсуттєвіший рух зафіксовано серед м'ясних товарів. Кілограм яловичини для гуляшу зараз має середній показник 437,63, тоді як липневе значення становило 416,95.

У магазинах ціни суттєво різняться. У Metro продукт коштує 323,89 гривні, у Novus — 479, а в Megamarket — 510.

Зростання середнього рівня відбулося 31 липня — з 416,95 до 437,63 гривень. Від 17 липня приріст становить 20,68 за кілограм.

Отже, наведені показники демонструють неоднакову динаміку. Найбільше навантаження на бюджет покупців припадає на яловичину, тоді як бакалія та консервація подорожчали помірніше.

На тлі цих змін подорожчання продуктів у Полтавській області може впливати на щоденні витрати мешканців регіону.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: яка проблема постала перед українцями.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: що відомо про доплату в 1500 гривень.