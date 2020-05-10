Що можна відсвяткувати

10 травня відзначають багато важливих свят і історичних подій.

Politeka.net також розповість, що означає 10 травня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.

Яке 10 травня свято у світі

10 травня приводів для святкування міжнародних свят немає. Проте сьогодні є привід відзначити відразу декілька національних свят:

День книги в Німеччині

День банківського працівника в Киргистані

День хлібороба в Таїланді

Свято квітів в Азербайджані

Жартівливі свята

Свято старих мультиків

День дегустатора

Історичні події 10 травня: що цікавого відбувалося

1706 – спустили на воду перший 19-гарматний корабель в Адміралтействі у Петербурзі.

1811 – у Великій Британії запроваджені паперові гроші.

1883 – у Москві вперше спалахнули 22 електричні дугові ліхтарі.

1932 – у Ленінграді завод “Комінтерн” випустив перші 20 радянських телевізорів.

1956 – у СРСР відмінена плата за навчання в старших класах середніх шкіл.

1960 – американський атомний човен “Тритон” завершив першу підводну кругосвітню подорож, котра тривала 84 дні.

1975 – американський атлет Браян Олдфілд першим в історії штовхнув ядро далі 21 метра (його рекорд був побитий тільки через 12 років).

1993 – на вершині Евереста одночасно зібралися 40 чоловік з дев’яти експедицій — рекордна кількість людей на цій горі.

10 травня – День ангела

Імена для хлопчиків за святцями 10 травня: Георгій, Іван, Микола, Павло, Петро, Семен, Степан.

Імена для дівчаток за православним календарем 10 травня: Марія та Анастасія.

10 травня – День народження знаменитостей

1938 – французька акторка Марина Владі.

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1939 – німецький та американський композитор і диригент Максим Шостакович.

1950 – російська актриса Наталія Бондарчук.

1956 – телеведучий, шоу-мен, генеральний директор ОРТ; застрелений в під’їзді власного будинку Владислав Лістьєв.

1960 – ірландський рок-музикант, співак Боно (Пол Х’юстон).

1961 – український поет і видавець, власник і директор видавництва А-ба-ба-га-ла-ма-га Іван Малкович.

Народні прикмети 10 травня

У народному календарі 10 травня – день Семена-ранопашця. Вважалося, що сьогодні без особливої потреби не варто виходити з дому, оскільки на Семена особливої сили набуває нечиста сила.

10 травня починав співати соловей – це значило, що весна вже остаточно прийшла і попереду тільки теплі дні.

Селяни на Семена-ранопашця прикладали руку до ріллі, перевіряючи її температуру. Якщо вона була теплою, то приходив час починати польові роботи, і навпаки.

Народні прикмети 10 травня:

Хмари швидко біжать по небу – до тривалої негоди.

Кричить сова – найближчими днями похолоднішає.

Туман 10 травня -до потепління.

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