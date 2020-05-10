10 травня відзначають багато важливих свят і історичних подій.
Politeka.net також розповість, що означає 10 травня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.
Яке 10 травня свято у світі
10 травня приводів для святкування міжнародних свят немає. Проте сьогодні є привід відзначити відразу декілька національних свят:
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День хлібороба в Таїланді
Свято квітів в Азербайджані
Жартівливі свята
Свято старих мультиків
День дегустатора
Історичні події 10 травня: що цікавого відбувалося
1706 – спустили на воду перший 19-гарматний корабель в Адміралтействі у Петербурзі.
1811 – у Великій Британії запроваджені паперові гроші.
1883 – у Москві вперше спалахнули 22 електричні дугові ліхтарі.
1932 – у Ленінграді завод “Комінтерн” випустив перші 20 радянських телевізорів.
1956 – у СРСР відмінена плата за навчання в старших класах середніх шкіл.
1960 – американський атомний човен “Тритон” завершив першу підводну кругосвітню подорож, котра тривала 84 дні.
1975 – американський атлет Браян Олдфілд першим в історії штовхнув ядро далі 21 метра (його рекорд був побитий тільки через 12 років).
1993 – на вершині Евереста одночасно зібралися 40 чоловік з дев’яти експедицій — рекордна кількість людей на цій горі.
10 травня – День ангела
Імена для хлопчиків за святцями 10 травня: Георгій, Іван, Микола, Павло, Петро, Семен, Степан.
Імена для дівчаток за православним календарем 10 травня: Марія та Анастасія.
10 травня – День народження знаменитостей
1938 – французька акторка Марина Владі.
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1939 – німецький та американський композитор і диригент Максим Шостакович.
1950 – російська актриса Наталія Бондарчук.
1956 – телеведучий, шоу-мен, генеральний директор ОРТ; застрелений в під’їзді власного будинку Владислав Лістьєв.
1960 – ірландський рок-музикант, співак Боно (Пол Х’юстон).
1961 – український поет і видавець, власник і директор видавництва А-ба-ба-га-ла-ма-га Іван Малкович.
Народні прикмети 10 травня
У народному календарі 10 травня – день Семена-ранопашця. Вважалося, що сьогодні без особливої потреби не варто виходити з дому, оскільки на Семена особливої сили набуває нечиста сила.
10 травня починав співати соловей – це значило, що весна вже остаточно прийшла і попереду тільки теплі дні.
Селяни на Семена-ранопашця прикладали руку до ріллі, перевіряючи її температуру. Якщо вона була теплою, то приходив час починати польові роботи, і навпаки.
Народні прикмети 10 травня:
- Хмари швидко біжать по небу – до тривалої негоди.
- Кричить сова – найближчими днями похолоднішає.
- Туман 10 травня -до потепління.
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