Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк показала свій стильний купальник і в несподіваному образі чоловіка
Як пише Politeka.net, Володимир і Кстініна офіційно оформили відносини в минулому році. У тому ж році Остапчук розлучився на колишній дружині - Олені Войченко, яка йому народила двох дітей. Зараз Володимир активно веде блог в Instagram і ділиться цікавим контентом з фанатами.
На нових кадрах, які Володимир опублікував в Instagram, Христина позувала в білому купальнику і прозорій пляжній спідниці. У якийсь момент виходить Остапчук в образі гейші, прикриваючись віялом. Красуня дуже здивувалася такій появі.
"Гейша вже не та", - сказала красуня.
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"Konichiwa", - підписав Володимир фото.
Фанати подивилися відео більше 30 тисяч разів і написали коментарі:
"Як завжди на Чілі", "обожнюю", "клас, аж настрій піднявся"," Аха, а Володимир мадама", " і як таку не любити, правда?".
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