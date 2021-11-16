Українська співачка Настя Каменських, яка звикла влаштовуючи незвичайні тренування рано вранці, похвалилася новими кадрами з дому, де зазвичай і займається.

Каменських не раз розповідала, що у неї є свій особистий розпорядок дня, якому вона завжди слід і змушує чоловіка також звертати на це увагу. Настя засинає дуже рано, коли немає концертів, тому встає також рано, щоб влаштовувати пробіжки.

В осінній і зимовий час Каменських любить тренуватися вдома, вправляється в кімнаті і одягає тренувальні костюми, не обходиться без спеціальних роликів, на яких співачка демонструє фігуру.

"Stay sporty став ставте 💙 якщо потренувалися сьогодні або плануєте» - підписала нові кадри Каменських і покрутилася перед камерою, показуючи нові форми.

"Настя, красуня🔥; Акторка🔥; Спорт кожен день))) особливо восени-взимку ух як піднімає енергію🔥; Люблю😍; де Діда справи?; Симпатяга! 👀 👉 👍 🇺 🇦 ; Правильний початок дня 🔥 а не стан к'кашки коли з ліжка вилізти не можеш після Swinger Party🙈; жіночна фігура❤ не надто худа, все як потрібно!; для дорослої жінки вогонь".

Раніше Настя поділилася знімком, на якому позує вдома за столом.

"Сніданок-один з найприємніших моментів дня. Люблю проводити його без гаджетів, в тиші або під улюблену музику і дивитися як разом зі мною за вікном прокидається світ», - зізналася Каменських.

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