Відомий хореограф і учасник шоу "Танці з зірками" Дмитро Дікусар жартома спробував себе ролі судді на проекті, чим здивував креативного продюсера Володимира Завадюка.

Дмитро Дікусар є відомим хореографом, який багато років займається танцями і вже не раз був учасником танцювального проекту, вже робив натяки на те, як хотів би стати і суддею в шоу.

Так, Дікусар бере участь у проекті" Танці з зірками " і в цьому сезоні, причому він вже дістався до півфіналу разом зі своєю напарницею - Ольгою Харлан. Це не перший раз, коли танцюрист проривається вперед з учасницею.

Сьогодні креативний продюсер телеканалу Володимир Завадюк вирішив опублікувати цікаве відео з хореографом, який зайняв місце Влада Ями в суддівському кріслі і посміявся над словами колеги:

"Що відбувається? Влад, мені здається, тебе підсиджують!»

"Просто присів" - засміявся Дікусар в суддівському кріслі.

Як відомо, не так давно хореограф висловився щодо суддівського крісла на шоу"Танці з зірками". Як відомо, у чвертьфіналі Дмитро Дікусар і Ольга Харлан станцювали разом з Максом Чмерковським. Він розповів, що хореограф є для нього авторитетом.

"Коли я бачу Макса - я бачу своє майбутнє, він відмінний суддя. Почитавши коментарі в соціальних мережах, я дуже радий, що люди підтримують мої думки щодо журі. Тому, коли я здобуду перемогу з Ольгою, судді, чекайте мене, я сяду в місце журі", - зізнався Дмитро Дікусар.

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