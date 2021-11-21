Суддя "Танці з зірками" і прима-балерина Катерина Кухар, яка раніше заявляла про свою вагітність, з'явилася на фото з малюком на руках.
Як пише Politeka.net, 39-річна танцівниця виклала кадри у себе в Instagram.
21 листопада в родині судді "Танці з зірками " - особливий день. Свій день народження святкує донька Катерини Кухар та Олександра Стоянова, Анастасія. Дівчинці виповнилося сім років.
"Зазвичай, будь-який мій ранок починається з кави ... ☺ ️ але сьогодні щось пішло не так....🙈
На Семиріччя дочки мій чоловік вирішив зробити "мені" подарунок і поповнив нашу сім'ю третьою дитиною!", - написала Кухар.
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Прима-балерина привітала дитину з днем народження зворушливим повідомленням, показавши який подарунок підніс дочки батько Олександр Стоянов.
На знімку Катерина тримала в руках цуценя породи мальтіпу.
"Моя маленька доросла дівчинка, парі по цьому житті вільно і легко і нехай кожна твоя мрія збувається (як сьогодні)))!💝», - зазначила балерина.
Нагадаємо, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар у восьмому випуску танцювальної програми зробила неоднозначну заяву. Вона сказала:"Я при надії". Таким чином Кухар натякнула на свою вагітність. Однак пізніше балерина пояснила, що дійсно "при надії", та тільки творчою.
Також варто сказати, що Кухар і її чоловік Олександр Стоянов разом з 2006 року. Вони виховують двох дітей-12-річного Тимура і 7-річну Настю.
Нагадавши, Катерина Кухар в касці спантеличила виглядом з робітниками на будівництві: "залишить слід в історії".
Як повідомляла Politeka, Монатік засвітив Кухар у міні-сукні на паркеті "Танців з зірками": "Я в мурашках...".
Також Politeka писала, що Кухар з " Танців з зірками "нарвалася на критику, влаштувавши битву ефектних суконь:"нудить від них".