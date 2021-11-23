Відома співачка Настя Каменських розповіла Каті Осадчій про те, як вони чоловіком Потапом відзначають Новий Рік.
Як повідомляє Politeka.net, Українська хореограф Ілона Гвоздьова побувала на концерті "Вечір прем'єр" і зняла на відео виступ співачки Насті Каменських та її інтерв'ю на сцені з Катею Осадчою. Кадри танцівниця виклала у своїх Instagram-сторіс.
Так, Катя запитала у Насті про те, як вони з чоловіком відзначають новорічні свята. На це співачка розповіла, що зазвичай вони працюють, щоб розважати інших людей, але потім відлітають на відпочинок.
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"Артисти вони ж дарують свято, ми і є свято. Ось. А якщо так, то ми зустрічаємося вже після Нового року, десь першого. Тому що і Льоша працює, і я. потім вже може який-небудь піднімаємо келих і їдемо на відпочинок", - розповіла Каменських на сцені "вечора прем'єр".
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