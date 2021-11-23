Фінал вже не за горами

Творці популярного шоу "Танці з зірками" показали глядачам, якою була атмосфера за лаштунками під час зйомок недавнього епізоду.

Минулої неділі відбувся півфінал "Танців". У цьому випуску на шоу повернулися переможці інших сезонів: Ксенія Мішина, Ігор Ласточкін і Санта Дімопулос. Вони станцювали разом з нинішніми конкурсантами.

За підсумками випуску в суперфінал проекту пройшли відразу три пари: Артур Логай і Анна Кареліна, Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук.

Як пише Politeka.net, в новому пості на сторінці проекту в Instagram з'явилися фото через закулісся шоу.

На знімках можна було побачити, як готувалися до зйомок запрошена зірка Даша Астаф'єва і партнерка Логая Кареліна. Ще на одному фото Логай, Кареліна і Ксенія Мішина були відображені після свого спільного танцю в сценічних нарядах. Також з'явився знімок з ведучою Машею Єфросиніною на балконі.

"Атмосфера півфіналу. А вже цього тижня ми дізнаємося імена переможців п'ятого сезону!", - йдеться у підписі до знімків.

Українці тут же почали коментувати пост.

"Сподіваюся на перемогу Харлан, дуже класна дівчина)Та І Дімі вже пора перемогти", "Мішину не впізнати, такий костюм", "так переможе Артур і Анна"," Єфросиніна вагітна?", "Заздалегідь кажу у Діми і Ольги друге місце буде», - пишуть люди.

Нагадаємо, Ольга Харлан за крок від перемоги на "Танцях з зірками" поділилася одкровенням про Дікусара.

Як повідомляла Politeka, Зарицька з "KAZKA" і Мєшков не змогли розлучитися після вильоту з"Танців з зірками".

Також Politeka писала, що Дікусар після виступу з Харлан і Дімопулос зробив несподівану заяву.