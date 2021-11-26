Український шоумен і актор Юрій Горбунов, чоловік ведучої Катерини Осадчої, відправився в одиночну подорож до Франції і тепер ділиться яскравими кадрами звідти.

Так, 51-річний Горбунов, якому Осадча народила другого сина кілька місяців тому, зараз насолоджується відпусткою в Парижі, куди відправився без своєї коханої. У нових "сторіз" в Instagram Горбунов поділився вражаючими кадрами, передає Politeka.net.

Юрій зняв, як зараз виглядає місце загибелі принцеси Діани, що розбилася в автокатастрофі в Парижі в 1997-му році. На кадрах видно тунель Альма, в якому сталася смертельна ДТП зі знаменитістю.

"Вічний вогонь, який встановлений на місці загибелі принцеси Діани", - говорить на кадрах Юрій, показуючи меморіал.

Однак, шоумен не зовсім правий. Цей пам'ятник, який показав Горбунов, - "Полум'я свободи "(Flame of Liberté, є точною копією факела в руці Статуї Свободи в Нью-Йорку, подарований американцями до 100-річчя французької англомовної газети "Геральд Триб'юн" в 1987 році) - використовувався раніше в якості тимчасового меморіалу. Втім, бажаючі досі приносять сюди квіти і свічки в пам'ять про принцесу. Меморіал розташований зовсім поруч з тунелем Альма, тому і став об'єктом підвищеної уваги з боку шанувальників Діани.

Постійний і офіційний пам'ятник принцесі Уельській, яка загинула в ДТП, був відкритий королевою в 2004 році в Гайд-парку в Лондоні і являє собою фонтан.

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