Дружина відомого телеведучого "Холостячки" і "Україна має талант" Григорія Решетника - Христина похвалилася видом на відпочинку на екзотичному відпочинку.

Як передає Politeka.net, Христина Решетник є дружиною популярного телеведучого шоу "Україна має талант" і "Холостячка" Григорія Решетника. Вони є прикладом пари в українському шоу-бізнесі. Подружжя разом більше 10 років, і у них вже троє дітей - Іван, Дмитро та Олександр.

Так, цього разу дружина Решетника опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Христина Решетник позує на тлі сонячного заходу. На ній жовтий напівпрозорий наряд, який підкреслює її шикарну фігуру.

"Це один з щасливих островів 🌴

А сьогодні був приголомшливий захід сонця", — розповівши Христина Решетник.

Шанувальники залишили безліч коментарів: "Красуня", "Богиня", "Нереальна дівчинка", "Це просто нереально красиво".

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