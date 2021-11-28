Жена известного телеведущего "Холостячки" и "Україна має талант" Григория Решетника - Кристина похвасталась видом на отдыхе на экзотическом отдыхе.

Как передает Politeka.net, Кристина Решетник является женой популярного телеведущего шоу "Україна має талант" и "Холостячка" Григория Решетника. Они являются примером пары в украинском шоу-бизнесе. Супруги вместе более 10 лет, и у них уже трое детей - Иван, Дмитрий и Александр.

Так, на этот раз жена Решетника опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Кристина Решетник позирует на фоне солнечного заката. На ней желтый полупрозрачный наряд, который подчеркивает её шикарную фигуру.

"Это один из счастливых островов 🌴

А сегодня был потрясающий закат", — рассказала Кристина Решетник.

Поклонники оставили множество комментариев: "Красотка", "Богиня", "Нереальная девочка", "Это просто нереально красиво".

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