Відомий телеведучий Григорій Решетник, який веде шоу "Холостячка" і "Україна має талант", зважився зробити сюрприз українцям.
Як передає Politeka.net, Григорій Решетник є зіркою телеканалу "СТБ". За його спиною робота в безлічі проєктів, проте найбільше він запам'ятався по роботі в шоу "Холостяк" і "Холостячка". Також нещодавно стало відомо, що він став ведучим нового сезону "Україна має талант".
Так, цього разу телеведучий опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Григорій Решетник засвітився в компанії учасника проєкту "Холостячка" Максима Тарапати. Як відомо, на минулому ефірі Злата Огневич вирішила, що він покине проєкт. З цього приводу Григорій Решетник зважився зробити сюрприз українцям.
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"Я тут подумав і вирішив зробити вам подарунок! Дівчата, якщо це фото набирає 50 тисяч лайків - я оприлюднюю номер телефону та адресу проживання Макса 😃
Ви повинні боротися за своє щастя 💪
Починати", — розповівши Григорій Решетник.
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