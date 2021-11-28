"Ви повинні боротися за своє щастя"

Відомий телеведучий Григорій Решетник, який веде шоу "Холостячка" і "Україна має талант", зважився зробити сюрприз українцям.

Як передає Politeka.net, Григорій Решетник є зіркою телеканалу "СТБ". За його спиною робота в безлічі проєктів, проте найбільше він запам'ятався по роботі в шоу "Холостяк" і "Холостячка". Також нещодавно стало відомо, що він став ведучим нового сезону "Україна має талант".

Так, цього разу телеведучий опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Григорій Решетник засвітився в компанії учасника проєкту "Холостячка" Максима Тарапати. Як відомо, на минулому ефірі Злата Огневич вирішила, що він покине проєкт. З цього приводу Григорій Решетник зважився зробити сюрприз українцям.

"Я тут подумав і вирішив зробити вам подарунок! Дівчата, якщо це фото набирає 50 тисяч лайків - я оприлюднюю номер телефону та адресу проживання Макса 😃

Ви повинні боротися за своє щастя 💪

Починати", — розповівши Григорій Решетник.

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