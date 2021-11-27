На паркет "Танців з зірками" вийде феєрична учасниця, яка була запрошеною гостею в попередньому сезоні проекту, і нікого не залишила байдужим до свого виступу.

Як передає Politeka.net, про це повідомили на офіційній сторінці проекту в Instagram.

"На паркет шоу "Танці з зірками" в суперфіналі повертається народна улюблениця, фантастична Карина Стащищак. У минулому сезоні вона стала запрошеною гостею і виконала неймовірний танець, чим вразила всіх. Дівчина знову подарує свій виступ глядачам головного танцювального шоу країни разом з Ігорем Кузьменком", - йдеться в повідомленні.

Карина Стащищак з дитинства мріяла танцювати. Дівчинка народилася з вадою серця і хворобою спини, в 5 років перенесла операцію на хребті. А в 28 років втратила ногу через ускладнення хвороби. Дівчині поставили протез, і їй довелося заново вчитися ходити. Саме танці дали їй необхідне натхнення і допомогли впоратися з цим складним випробуванням.

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