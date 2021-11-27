На паркет "Танців з зірками" выйдет феерическая участница, которая была приглашенной гостьей в предыдущем сезоне проекта, и никого не оставила равнодушным к своему выступлению.

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на официально странице проекта в Инстаграм.

«На паркет шоу «Танцы со звездами» в суперфинале возвращается народная любимица, фантастическая Карина Стащищак. В прошлом сезоне она стала приглашенной гостьей и исполнила невероятный танец, чем поразила всех. Девушка снова подарит свое выступление зрителям главного танцевального шоу страны вместе с Игорем Кузьменко», - говорится в сообщении.

Карина Стащищак с детства мечтала танцевать. Девочка родилась с пороком сердца и болезнью спины, в 5 лет перенесла операцию на позвоночнике. А в 28 лет потеряла ногу из-за осложнения болезни. Девушке поставили протез, и ей пришлось заново учиться ходить. Именно танцы дали ей необходимое вдохновение и помогли справиться с этим сложным испытанием.

Карина Стащищак стала обладательницей рекорда Украины – «Первая женщина, которая танцует латиноамериканские танцы на протезе».

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