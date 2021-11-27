Відома співачка Ольга Полякова, яка є суддею-детективом на шоу "Маска", влаштувала у відкритому вбранні гарячі танці на концерті.

Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є відомою українською співачкою. Також вона прославилася як актриса і телеведуча. Зараз вона є зірковим детективом в шоу "Маска". У артистки є дві дочки-16-річна Маша, і 10-річна Аліса.

Так, цього разу артистка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга Полякова показала себе у відкритому вбранні. На ній незвичайне боді, яке демонструє шикарну фігуру співачки. На концерті артистка влаштувала гарячі танці разом зі своїм балетом.

"Доторкнутися...", — співати Ольга Полякова.

На концерті Ольга Полякова виконала кілька своїх хітів - "Лед тронулся", "Взрослая девочка" та інші.

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