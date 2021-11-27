Відомий український репер Потап (Олексій Потапенко) разом з Позитивом (Олексій Завгородній) з'являться в новому випуску шоу "Танці з зірками".

Як передає Politeka.net, про це повідомили на офіційній сторінці проекту в Instagram.

Повідомляється, що в суперфіналі шоу "Танці з зірками» виступить група MOZGI, в яку входить Потап, Позитив та інші учасники.

Такий анонс викликав бурхливу реакцію в мережі. Однак думки глядачів розділилися, хто в просто захваті, тоді як інших звістка абсолютно не обрадувало.

"Дно", "жах", "а більше не кого запросити?", "Ну так, ніч спати не буду, щоб не пропустити їх спів", "Та за що? 😂 Бідні глядачі в павільйоні ВДНГ, телеглядачі хоча б можуть відключити звук під час перфомансу", "шалено їх люблю! Круто! Ура!", "Клас", "буду дивитися", - пишуть в коментарях.

У фіналі "Танців з зірками" за перемогу змагатимуться Артур Логай та Ганна Кареліна, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук, та Ольга Харлан та Дмитро Дікусар.

Нагадаємо, екс-дружина Потапа розповіла про особисте життя після розлучення:»за рік жодного разу не..."

Як повідомляла Politeka, Потап ошелешив Дана Балана зізнанням про Кароль: "Вона моя колишня"

Також Politeka писала, що Потап змусив Каменських танцювати "під його дудку", кадри потрапили в мережу: "почалося!"