Співачка Надя Дорофєєва, яка взяла участь в міжнародному триб'юті групи "Тату", заспівавши пісню" Я не твоя перша " (Покажи мені любов), увійшла в топ 5 трендів на відеохостингу Ютуб.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва записала пісню" Покажи мені любов", переспівавши хіт 90-х від групи "Тату" "я не твоя перша". Також зірка записала mood-відео, яке опублікувала на платформі Ютуб. У себе на сторінці Instagram Надя похвалилася досягненням.

Як виявилося, ролик Дорофєєвої набрав за 2 дні понад 400 тисяч переглядів і зайняв в трендах Ютуба з музики четверте місце.

"Вже на четвертому місці в трендах", - написала Надя в сторіс Instagram.

А на першому місці в трендах опинився Дзідзьо з Олександром Пономарьовим з піснею"Пазли". На другому місці пісня Люсі Чеботіної- "Сонце Монако", а на третьому - Miyagi & Andy Panda feat. Mav-d - "Marmalade". Замикає п'ятірку HammAli & Navai, Jah Khalib- "Боже, як заздрю".

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