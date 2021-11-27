Певица Надя Дорофеева, которая поучаствовала в международном трибьюте группы "Тату", спев песню "Я не твоя первая" (Покажи мне любовь), вошла в топ 5 трендов на видеохостинге Ютуб.
Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева записала песню "Покажи мне любовь", перепев хит 90-х от группы "Тату" "Я не твоя первая". Также звезда записала mood-видео, которое опубликовала на платформе Ютуб. У себя на страничке Инстаграм Надя похвасталась достижением.
Как оказалось, ролик Дорофеевой набрал за 2 дня более 400 тысяч просмотров и занял в трендах Ютуба по музыке четвертое место.
"Уже на четвертом месте в трендах", - написала Надя в сторис Инстаграм.
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А на первом месте в трендах оказался Дзидзьо с Александром Пономаревым с песней "Пазлы". На втором месте песня Люси Чеботиной - "Солнце Монако", а на третьем - Miyagi & Andy Panda feat. Mav-d - "Marmalade". Замыкает пятерку HammAli & Navai, Jah Khalib – "Боже, как завидую".
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