10-річна дочка Ані Лорак Соня, яку співачка народила від турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, показала себе на новому відео, розсмішивши фанатів.

Як пише Politeka.net, Дочка Кароліни Куєк (Ані Лорак) Соні 10 років. Малятко вже сама веде блоги в соціальних мережах, де за нею стежать десятки тисяч користувачів. Нещодавно Соня відпочивала з батьком Муратом Налчаджіоглу, але вже повернулася в Москву і продовжує ділиться в Instagram з фанатами всім цікавим.

На новому відео Соня почала пародіювати:

"- Що потрібно зробити, щоб виїхати за поворот.

- Натиснути на газ?

- Молодець, акуратно, дуже повільно...",- пролунав діалог у відео, після чого почалася пісня.

На відео Соня була зі зміненим фільтрами особою. Очі у дівчинки були набагато більше.

Фанати поставили трохи більше ста лайків і не писали Коментарі, адже Малятко заборонило їх залишати під відео.

Також Соня заінтригувала новим фото, яке залишила в сторіс. Дівчинка зробила селфі і підписала:

"Чим я хворію?".

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