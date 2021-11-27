Анна Богдан показала себе з екс-"холостяком" Михайлом Заливако в дивних образах і розповіла про новий для себе досвід, який пережила напередодні.

Як пише Politeka.net, дівчина поділилася незвичайними кадрами у своїх сторіз.

Після перемоги в 11-му сезоні проекту "Холостячка" Богдан стала вельми популярною блогеркою. Зараз вона часто ділиться в мережі кадрами зі спільного відпочинку зі своїм коханим і роздає поради про те, як поліпшити своє життя.

У нових сторіз Богдан вирішила показати, як вони з Заливако розважалися на незвичайній вечірці. Особливістю події було те, що відвідувачі повинні були з'явитися в незвичайних костюмах.

"Ох, звичайно там і наряди були! І танці! Ви просто зобов'язані це побачити", - посміхнулася Богдан.

Судячи з опублікованих кадрів, відвідувачі вечірки танцювали в футуристичних нарядах зі світяться елементами.

Богдан показала фото і їх з Заливако образ. Вони обидва були одягнені в незвичайні комбінезони, а їхні обличчя були розмальовані гримом.

"Я була перший раз на костюмованій вечірці і це дуже прикольно, коли все в різних цікавих нарядах, я отримала масу емоцій", - розповіла Анна.

Нагадаємо, обраниця "Холостяка" Заливако Богдан вразила виглядом в елегантному вбранні з відкритою спиною.

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