Анна Богдан показала себе з екс-"холостяком" Михайлом Заливако в дивних образах і розповіла про новий для себе досвід, який пережила напередодні.
Як пише Politeka.net, дівчина поділилася незвичайними кадрами у своїх сторіз.
Після перемоги в 11-му сезоні проекту "Холостячка" Богдан стала вельми популярною блогеркою. Зараз вона часто ділиться в мережі кадрами зі спільного відпочинку зі своїм коханим і роздає поради про те, як поліпшити своє життя.
У нових сторіз Богдан вирішила показати, як вони з Заливако розважалися на незвичайній вечірці. Особливістю події було те, що відвідувачі повинні були з'явитися в незвичайних костюмах.
"Ох, звичайно там і наряди були! І танці! Ви просто зобов'язані це побачити", - посміхнулася Богдан.
Нова біда наздогнала сім'ю хворої на рак "Моєї прекрасної няні" Заворотнюк: "Натиснули на найболючіше"
Суддя "Майстер Шеф" Мартиновська показала свою дочку-модницю від чоловіка, з яким розлучилася: "Ой, красива, клас"
Вибух прогримів у багатоповерхівці, вулиця усипана бетоном і склом: дані про жертви і перші кадри з Миколаївської області
Долар різко змінить курс, залишивши гривню за бортом: чого чекати в обмінниках до кінця року
У поліції попередили українців з дітьми про важливу умову: "Штраф до 850 гривень"
Судячи з опублікованих кадрів, відвідувачі вечірки танцювали в футуристичних нарядах зі світяться елементами.
Богдан показала фото і їх з Заливако образ. Вони обидва були одягнені в незвичайні комбінезони, а їхні обличчя були розмальовані гримом.
"Я була перший раз на костюмованій вечірці і це дуже прикольно, коли все в різних цікавих нарядах, я отримала масу емоцій", - розповіла Анна.
Нагадаємо, обраниця "Холостяка" Заливако Богдан вразила виглядом в елегантному вбранні з відкритою спиною.
Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Богдан розкрила українкам секрети краси.
Також Politeka писала, що обраниця "Холостяка" Заливако Богдан в крихітному топіку показала, як працює в залі.