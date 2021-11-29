Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво заспівав українською і попросив відреагувати на це своїх фанатів.

Вже більше 10 років Ектор Хіменес-Браво будує кар'єру в Україні, передає Politeka.net. Ресторатор став суддею популярного проекту в 2011 році, після чого його популярність зросла в рази.

Зараз на сторінку шоумена в Instagram підписаний один мільйон користувачів мережі, яких він намагається постійно здивувати.

У новому відео в сторіс шоумен попросив підписників поставити реакцію на кадри, де він співає українські пісні.

"Друзі, у мене є дуже крута ідея з моїми колегами, і я хочу бачити реакцію не тільки моєї колеги, але і бачити всі ваші реакції теж. Пишемо коментарі про мою ідею", - звернувся Ектор Хіменес-Браво до українців.

На інших кадрах ресторатор постав з іншою суддею шоу "Майстер Шеф" Ольгою Мартиновською.

"Зараз, Олю, потрібно вгадати", - заявив шоумен, наспівавши пісню "Червона Рута" Софії Ротару.

Мартиновська вгадала хіт, і наспівала його разом з Ектором.

Також суддя виконав пісню з іншою співробітницею проекту "Ой, на горі два дубки". З відео зрозуміло, що шеф-кухар поки погано знає слова обох хітів.

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