27-річна дружина 55-річного українського співака Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова, показала, як виглядає без косметики, а потім з макіяжем.
Блогерка зі 161 тисячею підписників в Instagram часто розповідає про своє життя і не тільки, передає Politeka.net. Катерина Реп'яхова також показує образи, які вибирає для різних заходів.
Цього разу Дружина Віктора Павліка вирішила показати себе до і після нанесення макіяжу.
Дівчина позувала перед дзеркалом у білій блузі, на тлі грала сумна пісня, але Катерина Реп'яхова вирішила не сумувати, а навпаки підкорила всіх своєю променистою посмішкою.
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На інших кадрах вона була вже при макіяжі і з зачіскою хвилями - дівчина посміхалася, було видно, що їй подобається своє перевтіленням.
Пізніше красуня показала повний лук - вона зняла себе в картатому пальті і з пакетом в руці.
"Зробили мені подаруночок", - написала дівчина.
Зазначимо, днями стало відомо, що Катерина Реп'яхова вирішила подати в суд на екс-дружину Віктора Павліка Ларису Созаєву через регулярні образи. Крім того, саме її дружина артиста запідозрила у шкідництві своєї блогерської діяльності.
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