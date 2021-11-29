Ведучий "Радіо Люкс" Слава Дьомін відправився на риболовлю разом із переможцями проєктів "Співають всі" Муаядом Абдельрахімом та "Мастер Шеф" Вадимом Бжезинським .

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram незмінний ведучий "Радіо Люкс" Слава Дьомін поділився із шанувальниками кумедним відео з риболовлі, на яку поїхав разом із "Мастер Шефом" Вадимом Бжезинським, якого в мережі знають під псевдонімом Пава, та переможцем популярного шоу "Співають всі" Муаядом Абдельрахімом.

Дьомін поділився із шанувальниками, що це його другий досвід риболовлі. Вперше він поїхав ловити рибу в 17 років із братом, але спроба не була успішною.

"Майстерклас з риболовлі😂 Це другий раз, коли я ловив рибу 🎣 Вперше я поїхав на рибалку з братом у 17 років і мені було настільки шкода черв'яка, що я не зміг його насадити на гачок 🤦‍♂️ 😂 На той момент моя рибалка закінчилася і решту часу я проспав у наметі😂", - розповідає радіоведучий.

Як бачимо, недосвідченому Дьоміну не вдалося з першого разу закинути вудку.

"Я надіюся, ви це не знімали. У мене досвід риболовлі – 15 хвилин", - пожартував Слава.

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