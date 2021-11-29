Відома телеведуча і блогерша Леся Нікітюк після повернення з Італії похвалилася новим образом і знанням мови.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча і блогерка Леся Нікітюк, яка зібрала в своєму Instagram багатомільйонну публіку, часто радує шанувальників яскравим контентом у своєму профілі. Так, цього разу зірка поділилася в сторіс кадрами в новому образі, і показала, що сумує за Італією, з якої тільки що повернулася.

На кадрах, які Леся показала в Instagram-сторіс її можна побачити в стильному спортивному образі, який вона називає "лук дня". На ній темні лосини в обліпку і яскрава кофточка на блискавці, цей наряд підкреслює струнку фігуру красуні. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу.

"Ой, Італія, Італія, випила її до дна. Одягла нову кофтинку і йду на тренування", - каже Нікітюк в ролику, одягає сонцезахисні окуляри і починає активно рухатися, крутячи стегнами.

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