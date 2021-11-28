Вагітна наречена переможця проєктів "Голос. Діти" та "Голос країни" Романа Сасанчина Іванка розповіла, що хлопець планує знімати пологи на відео.

Як пише Politeka.net, 19-річний переможець вокальних шоу "Голос країни" та "Голос. Діти" Роман Сасанчин та його 23-річна наречена Іванка очікують на народження дочки.

У своєму Instagram наречена співака часто розповідає шанувальникам про свою вагітність та ділиться планами. Цього разу Іванку запитали, чи планують вони знімати пологи на відео.

"Рома в планах таке має.. Знімати. Якщо його все ж таки пустять зі мною на пологи, то він буде все знімати", - розповіла Іванка.

Окрім цього, дівчина показала, яку коляску вони вибрали для дитинки, поділилася із шанувальниками, де буде народжувати та розповіла, що скоро перестає пити таблетки, які підтримували її вагітність та вже починає готуватися до пологів.

Рaніше Politeka писала, що вагітна наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина сколихнула новими кадрами: "Це дуже сумно...".

Нагадаємо, що наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина висловилася з приводу своєї вагітності: "Як мене це дістало!".

A ще Politeka повідомляла, що 19-річний переможець "Голосу країни" Сасанчин з вагітною нареченою розлютили публіку: "Нічого хорошого".