Солістка популярного українського гурту "KAZKA" Олександра Зарицька, яка покинула "Танці з зірками" у 10 ефірі, знову з’явиться на паркеті проєкту.

Як пише Politeka.net, цього року відома українська співачка, фронтвумен гурту "KAZKA" Олександра Зарицька вирішила спробувати свої сили та погодилася взяти участь у проєкті "Танці з зірками". Її партнером на шоу став танцюрист Юрій Мєшков, із яким Зарицька дійшла аж до 10 ефіру шоу.

Попри те, що співачка вже вилетіла з проєкту, вона знову вийде на паркет "Танців з зірками". Про це, Зарицька розповіла у своєму Instagram.

"Олександра Зарицька повертається до 12 павільйону ВДНГ 🔪 Буде дуже круто тому не пропустіть "Танці з зірками" сьогодні о 21:00 🎆", - написала співачка.

Як виявилося, гурт "KAZKA" з’явиться у фіналі танцювального шоу, щоб заспівати для олімпійської чемпіонки Ольги Харлан та хореографа Дмитра Дікусара, які стали фіналістами проєкту "Танці з зірками".

У сторіс Зарицька закликала шанувальників голосувати за пару Харлан та Дікусара.

Рaніше Politeka писала, що VIP-гостя шоу "Маска" розкрила своє обличчя, порадувавши Данилка і Винника: "Я ж говорив!".

Нагадаємо, що Зарицька з KAZKA вирішила повернутися на "Танці з зірками", щоб підтримати іншу пару: "Ось сидять переможці".

A ще Politeka повідомляла, що Дьомін висміяв Олександру Зарицьку з Kazka, показавши її розбитий телефон: "Друзі, на секундочку...".