Дочка Ані Лорак 10-річна Соня показала спільне фото із зірковою мамою і написала звернення в соціальній мережі Instagram.

Як пише Politeka.net, Ані Лорак (Кароліна Куєк) вийшла заміж у 2009 році за Мурата Налчаджіоглу,. Вже через 2 роки Кароліна народила дочку Соню. У 2019 році Лорак розлучилася з чоловіком, але малятко бачиться зі своїм батьком і навіть нещодавно їздила відпочивати з ним в українські Карпати. Соня вже завела сторінки в соціальних мережах і активно розвиває свій блог. За нею зараз стежать 20 тисяч фанатів в Instagram, де Малятко розважає смішними відео фанатів.

А цього разу Соня вирішила показати спільне фото з мамою. На знімку Лорак і малятко були біля новорічної ялинки. При цьому дівчинка в руках тримала ще одного члена сім'ї-собаку.

"З днем мами", - зворушливо привітала Малятко свою зіркову маму.

Фолловери не змогли поставити лайки і написати коментарі, адже в сторіс, де Соня залишила фото, немає таких функцій.

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