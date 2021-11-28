Дружина Дмитра Комарова зі "Світ навиворіт" Олександра Кучеренко з'явилася разом з чоловіком, розповівши, чому цей випадок унікальний.

Як пише Politeka.net, Олександра Кучеренко стала переможницею конкурсу краси"Міс Україна 2016". Зараз зірка працює на каналі ICTV, де розповідає про спорт. На своїй сторінці в Instagram Олександра показала зіркового чоловіка Дмитра Комарова.

На новому фото Кучеренко була в чорній сукні. Поруч стояв Дмитро у смокінгу, посміхаючись на тлі вивіски"Світське життя".

"Іноді ми виглядаємо так. Пару разів на рік, коли Комаров одягає смокінг по поверненню з джунглів до Києва. "Світське життя" підловили цей унікальний момент", - написала Олександра.

Марічка Падалко прокоментувала фото:"Саша - прекрасна".

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Красива пара"," яка красива пара, нескінченного щастя вашій родині", " ви дуже схожі. Любові Вам і тільки любові".

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