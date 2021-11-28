Дружина Дмитра Комарова зі "Світ навиворіт" Олександра Кучеренко з'явилася разом з чоловіком, розповівши, чому цей випадок унікальний.
Як пише Politeka.net, Олександра Кучеренко стала переможницею конкурсу краси"Міс Україна 2016". Зараз зірка працює на каналі ICTV, де розповідає про спорт. На своїй сторінці в Instagram Олександра показала зіркового чоловіка Дмитра Комарова.
На новому фото Кучеренко була в чорній сукні. Поруч стояв Дмитро у смокінгу, посміхаючись на тлі вивіски"Світське життя".
"Іноді ми виглядаємо так. Пару разів на рік, коли Комаров одягає смокінг по поверненню з джунглів до Києва. "Світське життя" підловили цей унікальний момент", - написала Олександра.
Алла Пугачова не змогла стримати емоцій через трагедію з близьким другом: "Поки жива, буду..."
Магнітні бурі порушать спокій українців у грудні: названі дати і як уберегтися від удару
Каменських грайливо підняла футболку і показала, якими формами спокушає Потапа вдома: фото
Нова біда наздогнала сім'ю хворої на рак "Моєї прекрасної няні" Заворотнюк: "Натиснули на найболючіше"
Штраф до 8 тисяч гривень: українців чекає нова заборона з 10 грудня, подробиці
Марічка Падалко прокоментувала фото:"Саша - прекрасна".
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Красива пара"," яка красива пара, нескінченного щастя вашій родині", " ви дуже схожі. Любові Вам і тільки любові".
Нагадаємо, Молода дружина Комарова з "Світ навиворіт" поділилася з українцями одкровенням
А ще Politeka писала, що Комаров з "Світ навиворіт" розцвів поруч з Осадчою, його молода дружина обурилася
Також Politeka повідомляла, що молода дружина Комарова з " Світ навиворіт» приголомшила Умовами своєї роботи