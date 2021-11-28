Відомий виконавець і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав незвичайне фото і заговорив про кризу середнього віку.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український співак і тренер-переможець в "Лізі сміху" Володимир Дантес, який нещодавно презентував сольний альбом, поділився в мережі незвичайним фото і своїми роздумами на тему кризи середнього віку.

На новій фотографії Володимир зображений, сидячи на стільчику біля багаття, схоже він вирішив влаштувати собі осінній пікнік. Перед камерою він з'явився в несподіваному амплуа - такий собі старший чоловік, який читає книжку серед лісу на пікніку.

У підписі до публікації Дантес зізнався, що почав розуміти, що таке криза середнього віку. "Криза середнього віку. Знаєте, що це? Мені здається, я почав розуміти. Розберемо на прикладі Netflix", - написав артист і поділився своїми роздумами про світ. У коментарях до публікації користувачі почали активно обговорювати пост Дантеса, багато з ним погодилися або ж висловили свою думку.

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