Відома балерина, суддя шоу "Танців з зірками" Катерина Кухар зворушила словами про танцювальний проект напередодні завершення чергового сезону.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Кухар поділилася кадрами, знятими під час проекту, розповівши, що він для неї означає.

На фото Кухар позувала з трьома красунчиками – Дімою Монатіком, Максом Чмерковським та Владом Ямою.

"Танці з зірками" - невід'ємна частина мого життя. І якщо розібрати цю частину на молекули, я б виділила кілька особливо трепетних: це велика сім'я. Де кожен займає свою нішу і у кожного своя «роль», своє амплуа, своє бачення правди і реальності. Тут царює любов і взаємопідтримка. І знаходять їх ті, хто несе ці якості в собі. Шоу для тих, хто розуміє і приймає правила проекту і телебачення, для тих, хто вміє працювати, бути гнучким і балансувати на межі між інтересом до свого персонажа і допустимими для себе межами", - зазначила Кухар.

За її словами, головним героєм в шоу є танець, але скандалам і інтригам тут теж є місце.

"Це медійний трамплін і небосхил, на якому запалюються і горять найсліпучіші зірки!",- зазначила артистка, додавши, що тут знаходять справжніх друзів, близьких за духом і темпераментом.

Нагадаємо, що Кухар показала себе в несподіваному амплуа:"творчо-робочий процес".

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