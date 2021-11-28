Співачка Слава Камінська, яка була солісткою групи "НеАнгели", а після скандалу з партнеркою Вікторією Смеюхою вирушила на відпочинок в ОАЕ, показала фігуру після відпустки.

Як пише Politeka.net, Слава Камінська є успішною вітчизняною співачкою. Після розпаду групи "НеАнгели" зірка зайнялася сольною кар'єрою і випустила вже кілька хітів. А нещодавно Слава посварилася з екс-партнеркою по колективу Вікторією Смеюхою. Після публічних "розборок" Камінська вирушила на відпочинок в ОАЕ. Там зірка не втрималася і спробувала всякі делікатеси, пообіцявши своєму фітнес-тренеру, що буде займатися три рази в день. А на нових сторіс Слава показала себе після повернення в Україну.

"Ну хто сьогодні така красива. Ну хто сьогодні не може пузо своє втягнути. Тому що ол-інклюзив-це що? Пузо", - сказала Слава, демонструючи себе в сукні перед дзеркалом.

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