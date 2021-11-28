Отечественная артистка Слава Каминская, которая была певицей в составе коллектива "НеАнгелы", а после скандала с партнершей Викторией Смеюхой отправилась на отдых в ОАЭ, показала фигуру после отпуска.
Как пишет Politeka.net, Слава Каминская является успешной отечественной певицей. После распада группы "НеАнгелы", в которой знаменитость пробыла 15 лет, звезда занялась сольной карьерой и выпустила уже несколько хитов. А недавно Слава поссорилась с экс-партнершей по коллективу Викторией Смеюхой. После публичных "разборок" Каминская отправилась развлекаться в ОАЭ, где встретила и телеведущую Катю Осадчую, супругу Юрия Горбунова. Та была тоже в Объединенных Арабских Эмиратах, пока муж летал в Париж, Франция. Там Каинская не удержалась и попробовала всякие деликатесы, пообещав своему фитнес-тренеру, что будет заниматься три раза в день. А на новых сторис в социальной сети Инстаграм Слава показала себя после возвращения в Украину.
"Ну кто сегодня такая красивая. Ну кто сегодня не может пузо свое втянуть. Потому что ол-инклюзив - это что? Пузо", - сказала Слава, демонстрируя себя в платье перед зеркалом.
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