Обурений Філіп Кіркоров зчепився з відомим продюсером Дробишем: "Забудь моє ім'я"

Розгорівся скандал між російським співаком Філіпом Кіркоровим і продюсером Віктором Дробишем - знаменитості обмінялися колкостями.

Так, Дробиш (один з творців хіта "Party for Everybody" у виконанні "Буранівських бабусь", які зайняли 2-е місце на "Євробаченні 2012") різко висловився про Кіркорова. У програмі "Звезда в ответе" на телеканалі МУЗ-ТВ показали спіч продюсера на адресу поп-короля.

Дробиш заявив, що Філіп Бедросович "якось зачепився трусами за корягу і вже 50 років не йде з естради". А крім того, продюсер запропонував артисту попрацювати у нього охоронцем або економкою.

Коли ведуча "Звезды в ответе" Іда Галич спробувала дізнатися у Дробиша чи змінилася його думка з приводу Кіркорова, той зізнався, що шкодує про свою емоційність. Правда, вже пізно.

Одкровення Дробиша не вислизнули від поп-короля. Кіркоров прокоментував випад опонента: "Я хочу, щоб ти знав — забудь моє ім'я. Навіть за давністю років я не буду з тобою вітатися, ти просто помер".

Користувачі Мережі активно обговорюють скандал:

"Ну ти провокатор!!!! 🤣 Стільки одкровень. Твій гуморок не всім зрозумілий 🤣Плачу"

"Дивилася цю передачу, язик ваш ворог. Ви краще не давайте інтерв'ю нікому. Реально було соромно за вас"

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