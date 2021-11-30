Відома українська співачка і головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич чесно показала, як порушує свої правила харчування ночами.
Зовсім небагато залишилося до фіналу "Холостячки", в якій Огневич належить вибрати переможця і розповісти, як склалося її життя після проекту. Відзначимо, шанувальники вже роблять ставки на одного з трьох фіналістів.
Оскільки навіть натякати про когось конкретного Огневич не може, вона виставляє в соціальних мережах різні кадри і піднімає цікаві теми.
Тому зараз Огневич приділяє більше уваги питанням нейтральним, зокрема, цього разу вона торкнулася питання харчування.
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"Дівчата, навіть не думайте, що я ідеальна така вся в їжі. Я теж грішу і на ніч стрес заїдаю солодким. Просто потім в спортзал йду і відпрацьовую, роблю розвантажувальні дні. Дотримуюся баланс, одним словом".
Раньше Огневич також розповіла про те, як вона харчується зараз, адже вже давно не їсть м'яса:
"Щодо відмови від м'яса. Я виходила із загальних відчуттів. Смак, запах, відчуття тяжкості в шлунку. Після того, як припинила його вживати, втратила парочку кілограмів, набряклість пропала. З'явилося відчуття бадьорості, легкості. Шкіра стала чистішою (тому що пішли токсини).
Я залишила морепродукти, яйця, іноді сирники і сир. Відсутність м'яса замінила вітамінами. Я вважаю, що м'ясо-це токсин", - висловилася зірка.
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