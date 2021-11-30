Переможниця 9-го сезону проекту "Холостяк" і дружина Микити Добриніна Даша Квіткова показала, що у них з чоловіком теж буває все не так ідеально, як може здаватися.

Оскільки Даша Квіткова є популярним блогером, вона звикла знімати найрізноманітніші моменти свого життя, розповідати про особисте і ділитися розповідями про різні конфліктні або неприємні ситуації.

Наприклад, нещодавно вона показала, як рекламна продукція зіпсувала їй волосся і пофарбувала їх в синій колір. Також Квіткова розповідала про свої проблеми зі здоров'ям і ділилася розповідями про дитину.

Хоча Даша не виносить особисті стосунки на публіку, не скаржиться і не говорить про конфлікти з чоловіком, зрідка вона показує Микиту Добриніна і демонструє в жартівливій формі кадри, на яких він незадоволений чимось через неї.

"Злиться на мене" - пише Даша цього разу.

Також раніше дружина Добриніна опублікувала нові сторіз. На кадрах Даша Квіткова розповідає про своє погане самопочуття. За її словами, зараз вона не може навіть встати. Даша Квіткова додала, що у неї ніколи не було такого тижня.

"Мені сьогодні дуже погано, Дуже. Вдома дуже багато справ, які потрібно зробити, то зібрати, то скласти. А я сьогодні просто гойдаюся на кріслі-гойдалці, все. Я не можу навіть встати і піти поїсти, чай собі заварити", — розповіла дружина Добриніна.

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