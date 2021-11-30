Победительница 9-го сезона проекта "Холостяк" и жена Никиты Добрынина Даша Квиткова показала, что у них с мужем тоже бывает все не так идеально, как может казаться.

Поскольку Даша Квиткова является популярным блогером, она привыкла снимать самые разные моменты своей жизни, рассказывать о личном и делиться рассказами о разных конфликтных или неприятных ситуациях.

К примеру, недавно она показала, как рекламная продукция испортила ей волосы и окрасила их в синий цвет. Также Квиткова рассказывала о своих проблемах со здоровьем и делилась рассказами о ребенке.

Хотя Даша не выносит личные отношения на публику, не жалуется и не говорит о конфликтах с супругом, изредка она показывает Никиту Добрынина и демонстрирует в шутливой форме кадры, на которых он недоволен чем-то из-за нее.

«Злится на меня» - пишет Даша в этот раз.

Также ранее жена Добрынина опубликовала новые Сториз. На кадрах Даша Квиткова рассказывает о своём плохом самочувствии. По её словам, сейчас она не может даже встать. Даша Квиткова добавила, что у неё никогда не было такой недели.

"Мне сегодня очень плохо, очень. Дома очень много дел, которые нужно сделать, то собрать, то сложить. А я сегодня просто качаюсь на кресле-качалке, всё. Я не могу даже встать и пойти поесть, чай себе заварить", — рассказала жена Добрынина.

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