Головний герой реаліті-шоу "Холостяк" Максим Михайлюк замилував фанатів відеороликом з дочкою, яку йому народила відома модель Даша Хлистун.
Як пише Politeka.net, відома українська модель Даша Хлистун та герой 10 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Максим Михайлюк офіційно одружилися влітку цього року, а сім місяців тому модель народила колишньому "холостяку" дочку Аріану.
У своєму Instagram Михайлюк часто ділиться світлинами із маленькою дочкою та показує красиві сімейні фото з дружиною Дашею. Цього разу чоловік записав сторіс, на якому він з Аріаною весело сміялися.
Скріншотом з Instagram Михайлюка майже одразу поділилися на фан-сторінці шоу "Холостяк" holostyak_ukraine.
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Шанувальники написали багато компліментів Максу Михайлюку та маленькій Аріані.
" Яка гарнюня дитинка 😍😍💕💕💕", "Супер😍😍😍❤️❤️", " Куклена 😍, ховайтеся, пацани 🔥🔥🔥🔥🔥", " Аріана, яка принцеса😍😍😍😍😍", "А наречена росте… Лялечка ❤️", " Вже дуже велика ваша принцеска. Красунька !!!😍😍", " Яка вже велика 😍❤️", - написали в мережі.
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