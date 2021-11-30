Фаворит українців з проєкту "Холостячка" Роман Свечкоренко повернувся на шоу до Злати Огневич, йому пророкують долю Юлії "Зайки" з 11-го сезону "Холостяка".

Як передає Politeka.net, фаворит українок з проєкту "Холостячка" в останньому випуску повернувся до Злати Огневич. Вона дала йому троянду і запросила на побачення.

Так, цього разу учасник "Холостячки" опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Роман Свечкоренко стоїть в студії пост-шоу "Як вийти заміж?".

"Ну що, багато хто раді моєму поверненню, багато хто ні, але історію вже не змінити. Я шалено радий, що у мене з'явилася така можливість і наша історія триває. Залишився останній тиждень, і я вам обіцяючи, вона буде найяскравішою!



Як вам випуск? Чекали моє повернення?", — запитати Роман Свечкоренко.

Глядачі "Холостячки" залишили безліч приємних коментарів під фото: "Дуже чекали! Після того, як проект покинув Максим, вся надія на вас", "Приємно бачити у фіналі хоча б одного емоційно стабільного, гідного чоловіка".

Також, користувачі мережі пророкують Роману Свечкоренко таку ж долю як у Юлії "Зайки" з 11-го сезону проєкту "Холостяк". Михайло Заливако відкинув її, а через кілька випусків повернув у шоу. Однак, їй все одно не вдалося здобути перемогу.

"Шкода буде якщо буде як з Зайкой..",- пишуть в мережі.

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