Популярний український виконавець, екс-учасник "Танців з зірками" MELOVIN вразив шанувальників новою піснею, зібравши масу позитивних відгуків.

Як пише Politeka.net, MELOVIN виступив у фіналі шоу "Танці з зірками", перемогу в якому не зміг здобути, після чого презентував нову пісню. В Instagram у виконавця з'явився уривок нового хіта і фото, на якому епатажний артист сидів на троні, одягнений в похмурий готичний костюм.

"Кіт і Драма/Прем'єра. Купуй і слухай голосніше в своєму улюбленому музичному додатку!",- підписав фото артист.

У коментарях виконавця стали вітати, залишаючи відгуки про його нову роботу.

"Унікальна пісня. Величезне спасибі тобі за неї", "Це твій особистий прорив, Мел", "Бомбезна пісня! Гідна всіх світових майданчиків!", "Пісня-потенційний мега хіт, дуже особиста, щира", «боляче, відчайдушно, драматично, але дуже життєствердно!", "Сильно! Потужно! Драйвово! З прем'єрою!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Melovin засвітився на червоній доріжці з ефектною красунею: «в оточенні таких панянок».

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