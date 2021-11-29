Ресторатор і суддя проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав головну жінку в житті, яка підготувала для нього сюрприз.
Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є популярним українським ресторатором, який також розвиває свій бізнес у Канаді. Зірка також знімається в проекті "Майстер Шеф", де є одним із суддів шоу. Не забуває Ектор Хіменес-Браво і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових кадрах Ектор показав свою маму, яка зайнялася приготуванням страви з м'яса і бананів. Як виявилося, це був сніданок для Хіменеса-Браво.
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"Сьогодні мама мене дуже порадувала", - написав Ектор.
"Приготувала шалено смачний сніданок і приїхала на квартиру, де я живу під час зйомок. Люблю тебя, мамо. Це найкращий сюрприз", - додав Ектор на інших сторіс.
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