Ресторатор и судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал главную женщину в жизни, которая подготовила для него сюрприз.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является популярным украинским ресторатором, который также развивает свой бизнес в Канаде. Звезда также снимается в проекте "Мастер Шеф", где является одним из судей шоу. Не забывает Эктор Хименес-Браво и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах Эктор показал свою маму, которая занялась готовкой блюда из мяса и бананов. Как оказалось, это был завтрак для Хименеса-Браво.

"Сегодня мама меня очень порадовала", - написал Эктор.

"Приготовила безумно вкусный завтрак и приехала на квартиру, где я живу во время сьемок. Люблю тебя, мама. Это лучший сюрприз", - добавил Эктор на других сторис.

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