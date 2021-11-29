Відома українська телеведуча Леся Нікітюк не стримала емоцій, дізнавшись про смерть відомого дизайнера, який помер після тривалої боротьби з раком.

Як пише Politeka.net, в Instagram телеведуча опублікувала фото з художнім керівником чоловічого одягу бренду Louis Vuitton Вірджілом Абло, про смерть якого стало відомо 28 листопада.

"Рак не питає тебе, хто ти, що ти значиш для світу...він просто забирає. R. I. P. мій улюблений дизайнер. Завжди буду любити OFF-White", - підписала фото зірка.

Відзначимо, що весь зоряний світ сумує через цю втрату, оскільки Вірджил Абло був неймовірно талановитим дизайнером. Він також був засновником власної компанії Off-White.

Відомо, що модельєр два роки боровся з агресивною формою раку - серцевою ангіосаркомою. Незважаючи на хворобу Вірджіл Абло продовжував працювати і творити, хоч і брав перерву для відновлення здоров'я. Дизайнеру був всього 41 рік.

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