Известная украинская телеведущая Леся Никитюк не сдержала эмоций, узнав о смерти известного дизайнера, который скончался после продолжительной борьбы с раком.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм телеведущая опубликовала фото с художественным руководителем мужской одежды бренда Louis Vuitton Вирджилом Абло, о смерти которого стало известно 28 ноября.

«Рак не спрашивает тебя, кто ты, что ты значишь для мира…он просто забирает. R.I.P. мой любимый дизайнер. Всегда буду любить OFF-White», - подписала фото звезда.

Отметим, что весь звездный мир скорбит из-за этой утраты, поскольку Вирджил Абло был невероятно талантливым дизайнером. Он также являлся основателем собственной компании Off-White.

Известно, что модельер два года боролся с агрессивной формой рака - сердечной ангиосаркомой. Несмотря на болезнь Вирджил Абло продолжал работать и творить, хоть и брал перерыв для восстановления здоровья. Дизайнеру был всего 41 год.

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