Відома блогерка і переможниця "Холостяка" з Заливако Анна Богдан вирішила показати кумедні порівняння про те, якою вона себе вважає, і якою її зазвичай бачить коханий.

Анна Богдан стала відома завдяки участі в шоу»Холостяк". Причому дівчина отримала багато негативу на свою адресу тільки через перемогу на проекті. Зараз, незважаючи ні на що, Богдан продовжує активно вести профіль і показувати своє життя.

Зберігає Анна і почуття гумору, періодично сміючись над незручними моментами з собою або комічними випадками з Михайлом, з яким почала жити після «Холостяка». Цього разу вона розповіла про асоціації, які бувають у людей.

Спочатку Богдан запитала, чи порівнюють її шанувальники себе з різними тваринами. Після вона показала на своєму прикладі, як це зазвичай буває. Якщо в собі вона бачить граціозну пантеру, то Міша бачить в ній просту мавпу.

Спеціально для цього жартома Ганна виставила кадри зі спортзалу.

Відзначимо, після перемоги в 11-му сезоні проекту " Холостячка» Богдан стала вельми популярною блогеркою. Зараз вона часто ділиться в мережі кадрами зі спільного відпочинку зі своїм коханим і роздає поради про те, як поліпшити своє життя.

У нових сторіз Богдан вирішила показати, як вони з Заливако розважалися на незвичайній вечірці. Особливістю події було те, що відвідувачі повинні були з'явитися в незвичайних костюмах.

Нагадавши, обраниця" Холостяка " Заливако Богдан вразила виглядом в елегантному вбранні з відкритою спиною.

Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Богдан розкрила українкам секрети краси.

Також Politeka писала, що обраниця" Холостяка " Заливако Богдан в крихітному топіку показала, як працює в залі.