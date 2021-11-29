Известная блогерша и победительница "Холостяка" с Заливако Анна Богдан решила показать забавные сравнения о том, какой она себя считает, и какой ее обычно видит возлюбленный.
Анна Богдан стала известна благодаря участию в шоу «Холостяк». Причем девушка получила много негатива в свой адрес только из-за победы на проекте. Сейчас, несмотря ни на что, Богдан продолжает активно вести профиль и показывать свою жизнь.
Сохраняет Анна и чувство юмора, периодически смеясь над неловкими моментами с собой или комичными случаями с Михаилом, с которым начала жить после «Холостяка». В этот раз она рассказала про ассоциации, которые бывают у людей.
Сначала Богдан спросила, сравнивают ли ее поклонники себя с разными животными. После она показала на своем примере, как это обычно бывает. Если в себе она видит грациозную пантеру, то Миша видит в ней мартышку. Для этого она прикрепила картинку, на котором изображена простая мартышка капуцин.
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Специально для этого в шутку Анна выставила кадры из спортзала.
Отметим, после победы в 11-м сезоне проекта «Холостячка» Богдан стала весьма популярной блогершей. Сейчас она часто делится в сети кадрами с совместного отдыха со своим возлюбленным и раздает советы о том, как улучшить свою жизнь.
В новых сториз Богдан решила показать, как они с Заливако развлекались на необычной вечеринке. Особенностью события было том, что посетители должны были появиться в необычных костюмах.
Напомним, избранница "Холостяка" Заливако Богдан впечатлила видом в элегантном наряде с открытой спиной.
Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Богдан раскрыла украинкам секреты красоты.
Также Politeka писала, что избранница "Холостяка" Заливако Богдан в крошечном топике показала, как трудится в зале.