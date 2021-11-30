Дружина головного героя 10 сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун поділилася кадрами, зробленими на роботі, здивувавши надмірною худорбою.

Як пише Politeka.net, нещодавно дівчина повернулася до роботи моделлю і навіть літала за кордон на показ. В Instagram вона показала, як виглядає зараз.

"Вже в холодному Києві. Зате з рідними. Це єдине, що гріє. Насправді, було дуже приємно і якось по новому знову робити шоу. Через таку довгу перерву. Побачити кастинг-директорів, дизайнера, стиліста. Знову довгі примірки, перекуси у вигляді печива, швидко переодягатися між виходами, зустріч з дівчатками, з якими стільки всього пережила. Це все звичайно кружляє голову", - зізналася Хлистун.

У коментарях шанувальники стали обговорювати фігуру моделі. Одні розхвалювати, а інші критикувати.

"Дашка, ти нереальна", "Ви володарка саме тієї краси, яка зараз рідкість", "Вам треба трохи накушати!", "Шкода дивитися, раз виставляєте себе з кістлявими ногами, повинні бути готові до того, що вам будуть таке писати", - відзначили користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Даша Хлистун розповіла про свої параметри і вагу: "бували періоди...".

А ще Politeka писала, що Даша Хлистун поділилася секретом, як повернулася у форму після пологів: "Плакала в туалеті".

Також Politeka повідомляла, що Даша Хлистун не стримала емоцій в кабіні літака:"спробую покерувати".