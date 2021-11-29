Зірка "Квартал 95" Олена Кравець показала тизер до нової комедії, в якій зніматиметься Вєрка Сердючка та Юрій Ткач.

Як пише Politeka.net, Олена Кравець є успішною актрисою з " Квартал 95. У себе на сторінці в Instagram зірка розповіла про нову комедію, в якій вона та інші зірки знялися.

На кадрах можна побачити Юрія Ткача і Вєрку Сердючку. Комедія називається "Велика прогулянка".

"А ось і він! Тизер-трейлер»Великої прогулянки"!

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#шампуридогоры: протистояння неминучі. Змагатися за ідеальне місце для шашлику будуть Юрій Ткач, Олена Кравець, Андрій Ісаєнко, Ірина Гатун, Олексій Завгородній (Позитив), Михайло Жонін, Ілля Паладін, Марго Крупіна-Біньковська, Вероніка Лук'яненко та Алекс Березовський.

Окрім протистоянь тут ще й сюрпризи: VERKA SERDUCHKA з мамою, капітан національної збірної України Андрій П'ятов та півзахисник ФК «Шахтар» Євген Коноплянка!

Побачимося в кінотеатрі!)", - написала Кравець.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Клас, ставлю напоминалку", " Ну і зачекалися. Чую, що буде космос", "Вау, ось це складчик, звичайно", "в кіно зітруть скрізь пороги, фанатів ноги...".

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